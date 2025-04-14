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Спорт

Неймар отметил свое возвращение на поле ударом по лицу соперника

Футбол Удар Соперника, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 18:00 Фото: Instagram/SANTOSfc
В ночь на 14 апреля знаменитый футболист Неймар сыграл за "Сантос" впервые за последние полтора месяца после травмы. Он вышел на поле в матче против "Флуминенсе" в рамках игр чемпионата Бразилии и получил желтую карточку за удар по лицу соперника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Globo, Неймар долгое время отсутствовал на соревнованиях из-за травмы бедра. Поправившись, форвард сразу вернулся к официальным играм. Поединок против "Флуминенсе" стал для него первым в бразильском первенстве с момента возвращения в "Сантос".

До этого он отыграл семь матчей подряд в Лиге Паулиста, где забил три гола и отдал три результативные передачи.

На встречу, которая прошла на легендарной "Маракане", в рамках третьего тура чемпионата Бразилии Неймар появился на поле во втором тайме.

Никакими голевыми действиями форвард не отметился, но зато получил желтую карточку за удар по лицу игрока "Флуминенсе" – Самуэла Шавьера.

В свою очередь, пострадавший футболист вскоре забил победный гол на последних секундах матча в ворота "Сантоса" – 1:0.

Между тем накануне главный снайпер "Ливерпуля" Мохаммед Салах установил новый рекорд Премьер-лиги.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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