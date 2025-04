Главный снайпер "Ливерпуля" установил новый рекорд Премьер-лиги

Вечером 13 апреля форвард "красных" отличился ассистом в матче против "Вест Хэма" в ходе игр 32-го тура АПЛ. А сам поединок, который прошел на "Энфилде", завершился успехом хозяев поля со счетом 2:1.

К данной минуте на счету 32-летнего египтянина 45 результативных действий в этом сезоне АПЛ, 27 голов и 18 передач.

Mo Salah breaks the record for most goals and assists in a 38-game Premier League season! 🇪🇬👑



45 - Mohamed Salah (24/25)

44 - Thierry Henry (02/03)

44 - Erling Haaland (22/23) pic.twitter.com/U7ddUCjbHN