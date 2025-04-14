Главный снайпер "Ливерпуля" установил новый рекорд Премьер-лиги

Знаменитый египетский нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах улучшил рекорд английского футбольного чемпионата по голам и результативным передачам за один сезон. Сейчас в его активе набралось 45 очков, чего не могли достигнуть ранее другие игроки, сообщает Zakon.kz.

Вечером 13 апреля форвард "красных" отличился ассистом в матче против "Вест Хэма" в ходе игр 32-го тура АПЛ. А сам поединок, который прошел на "Энфилде", завершился успехом хозяев поля со счетом 2:1.

К данной минуте на счету 32-летнего египтянина 45 результативных действий в этом сезоне АПЛ, 27 голов и 18 передач.

Mo Salah breaks the record for most goals and assists in a 38-game Premier League season! 🇪🇬👑



45 - Mohamed Salah (24/25)

44 - Thierry Henry (02/03)

44 - Erling Haaland (22/23) pic.twitter.com/U7ddUCjbHN — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 13, 2025

Салах улучшил рекорд английского чемпионата при регламенте 38 туров. Ранее лучшие цифры принадлежали Тьерри Анри (2002/03) и Эрлингу Холанду (2022/23).

В их копилке насчитывалось по 44 балла за сезон.

Что касается матча "Ливерпуль" – "Вест Хэм", то здесь счет был открыт "мерсисайдцами" на 18-й минуте усилиями Луиса Диаса, которому ассистировал Мохаммед Салах.

Самое интересное началось за четыре минуты до финального свистка, когда у "Ливерпуля" автоголом отметился Энди Робертсон.

Но спустя три минуты ситуацию спас и принес победу "красным" Вирджил ван Дейк, который забил решающий гол – 2:1.

Тем самым "Ливерпуль" за шесть туров до окончания текущего сезона АПЛ увеличил отрыв от главного преследователя "Арсенала" в турнирной таблице.

Сейчас у команды Арне Слота 76 очков, "канониры" накопили 63 балла, на третьей позиции – "Ноттингем Форест" (57).

Перед игрой с "молотобойцами" лучший снайпер АПЛ Мохаммед Салах подписал новый контракт с "Ливерпулем".