Неймара удалили с поля за гол рукой в матче чемпионата Бразилии

В ночь на 2 июня в бразильском футбольном чемпионате высшего дивизиона состоялся матч 11-го тура между "Сантосом" и "Ботафого", где лидер хозяев поля Неймар получил красную карточку за забитый мяч рукой, сообщает Zakon.kz.

Этот неприятный игровой эпизод случился за 15 минут до финального свистка данного матча. В одной из атак форвард "Сантоса" Неймар, пытаясь опередить защитника, рукой занес кожаный снаряд в пустые ворота "Ботафого".

Естественно, этот момент сразу заметили все, а гол не был засчитан. Арбитр показал Неймару желтую карточку, которая была для него второй в этой игре, и он автоматически покинул поле (смотреть с 08:55).

Соперник сразу же воспользовался своим большинством и через 10 минут после удаления Неймара забил гол и вырвал гостевую победу – 1:0, отличился нападающий "Ботафого" – Артур.

"Я совершил ошибку, простите меня. Уверен, что, если бы не удаление, мы бы набрали три очка. Можете записать это на меня". Неймар

Проиграв дома, "Сантос" опустился на 18-е место турнирной таблицы бразильского чемпионата с активом восемь очков после 11 туров.

После переезда на Родину Неймар уже во второй раз прославился своим характером. В ночь на 14 апреля знаменитый нападающий в матче против "Флуминенсе" получил желтую карточку за удар по лицу соперника.