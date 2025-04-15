Факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года показали общественности

14 апреля Международный Олимпийский комитет представил факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс‑служба оргкомитета, Олимпийские атрибуты получили название Essential, что переводится как существенный, важный. Их разработало итальянское архитектурное бюро Studio Carlo Ratti Associati вместе с компанией Cavagna Group.

Факелы сделаны из переработанных материалов и могут быть перезаправлены до 10 раз. В качестве топлива будут использовать сжиженный газ, произведенный так же из переработанных отходов. Олимпийский факел выполнен в сине‑зеленых тонах, Паралимпийский – в бронзовых тонах.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта.

13 апреля в главном спортивном ведомстве Казахстана рассказали, что в стране утвержден План подготовки национальной сборной к Олимпийским играм, в рамках которого определены приоритетные спортсмены – потенциальные претенденты на медали.