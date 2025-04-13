Нет условий для тренировок: в Минтуризма и спорта ответили на критику фигуриста Шайдорова

В Министерстве туризма и спорта отреагировали на замечание фигуриста Михаила Шайдорова, который недавно принес Казахстану "серебро" на ЧМ в Бостоне и вошел в мировую тройку лучших одиночников, сообщает Zakon.kz.

Ранее Шайдров отметил, что на родине ему негде тренироваться и он вынужден "искать лед" в других странах. В министерстве признали замечание справедливым.

"О ситуации, связанной с отсутствием надлежащих условий для подготовки одного из ведущих спортсменов страны Михаила Шайдорова, нам известно. Этот факт еще раз подтверждает обоснованность и своевременность поручения президента Казахстана по восстановлению вертикали управления в сфере спорта. Одним из ключевых направлений данной реформы является передача спортивных объектов для подготовки к высшим достижениям от местных исполнительных органов в ведение Минтуризма", – пояснили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что в стране утвержден План подготовки национальной сборной к Олимпийским играм, в рамках которого определены приоритетные спортсмены – потенциальные претенденты на медали. В отношении каждого из них, включая Шайдорова, сформулированы конкретные задачи для ответственных структур.

"Работа в этом направлении продолжается. Министерство и впредь будет обеспечивать необходимую поддержку каждому спортсмену, включенному в план олимпийской подготовки, независимо от места его проживания или регистрации", – добавили в Минтуризма.

Ранее министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов встретился с одними из лучших представителей нашей страны в зимних видах спорта Денисом Никишей (шорт-трек) и Михаилом Шайдоровым (фигурное катание). Стороны обсудили подготовку к Олимпиаде-2026, которая состоится в итальянском Милане.