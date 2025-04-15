Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциале Шавката Рахмонова
Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
Бывший чемпион UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов в одном из последних интервью высказался о шансах Шавхата Рахмонова в полусреднем дивизионе промоушена, сообщает Zakon.kz.
В интервью Адаму Зубайраеву Хабиб ответил на вопрос, кто станет чемпионом в 77 кг в этом году.
"Шавкат очень хорош, Маддалена очень хорош. Эти два соперника для Белала будут тяжелыми. Белала тоже как списывать? Когда он проигрывал? Он очень давно не проигрывал. У него очень серьезная победная серия. Я считаю, что Белала будет тяжело убрать. Если тот же Маддалена или Шавкат досрочно его не выиграют, Белал будет переть и переть (вперед) все 25 минут", – сказал Нурмагомедов.
Изначально Белал Мухаммад должен был провести защиту пояса против Шавката Рахмонова на турнире UFC 310, но бой не состоялся из-за того, что чемпион получил инфекцию кости. Казахстанца заменили топовым ирландцем Иане Мачадо Гэрри.
Ранее популярный боец UFC бросил вызов Топурии.
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