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Спорт

Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциале Шавката Рахмонова

Боец UFC, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 02:21 Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
Бывший чемпион UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов в одном из последних интервью высказался о шансах Шавхата Рахмонова в полусреднем дивизионе промоушена, сообщает Zakon.kz.

В интервью Адаму Зубайраеву Хабиб ответил на вопрос, кто станет чемпионом в 77 кг в этом году.

"Шавкат очень хорош, Маддалена очень хорош. Эти два соперника для Белала будут тяжелыми. Белала тоже как списывать? Когда он проигрывал? Он очень давно не проигрывал. У него очень серьезная победная серия. Я считаю, что Белала будет тяжело убрать. Если тот же Маддалена или Шавкат досрочно его не выиграют, Белал будет переть и переть (вперед) все 25 минут", – сказал Нурмагомедов.

Изначально Белал Мухаммад должен был провести защиту пояса против Шавката Рахмонова на турнире UFC 310, но бой не состоялся из-за того, что чемпион получил инфекцию кости. Казахстанца заменили топовым ирландцем Иане Мачадо Гэрри.

Ранее популярный боец UFC бросил вызов Топурии.

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Аксинья Титова
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