Экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев покинул ФК "Ахмат"

Российский футбольный клуб "Ахмат", в котором выступает казахстанский форвард Максим Самородов, уволил бывшего наставника сборной РК Магомеда Адиева, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, грозненская футбольная команда не выиграла ни одного матча РПЛ в этом сезоне.

"После матча подписали бумаги, я ушел из "Ахмата". Решение совместное. Желаю клубу успехов в дальнейшем", – сказал Адиев.

Таким образом чеченская команда занимает 15-е место, набрав 5 очков.

49-летний российский специалист Дмитрий Парфенов также покинул пост главного тренера ФК "Актобе" в рамках взаимного соглашения.

