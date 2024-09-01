Экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев покинул ФК "Ахмат"
Фото: КФФ
Российский футбольный клуб "Ахмат", в котором выступает казахстанский форвард Максим Самородов, уволил бывшего наставника сборной РК Магомеда Адиева, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, грозненская футбольная команда не выиграла ни одного матча РПЛ в этом сезоне.
"После матча подписали бумаги, я ушел из "Ахмата". Решение совместное. Желаю клубу успехов в дальнейшем", – сказал Адиев.
Таким образом чеченская команда занимает 15-е место, набрав 5 очков.
49-летний российский специалист Дмитрий Парфенов также покинул пост главного тренера ФК "Актобе" в рамках взаимного соглашения.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript