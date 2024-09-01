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Экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев покинул ФК "Ахмат"

Магомед Адиев покинул &quot;Ахмат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 03:56 Фото: КФФ
Российский футбольный клуб "Ахмат", в котором выступает казахстанский форвард Максим Самородов, уволил бывшего наставника сборной РК Магомеда Адиева, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, грозненская футбольная команда не выиграла ни одного матча РПЛ в этом сезоне.

"После матча подписали бумаги, я ушел из "Ахмата". Решение совместное. Желаю клубу успехов в дальнейшем", – сказал Адиев.

Таким образом чеченская команда занимает 15-е место, набрав 5 очков.

49-летний российский специалист Дмитрий Парфенов также покинул пост главного тренера ФК "Актобе" в рамках взаимного соглашения.

Аксинья Титова
Грозный Чечня Сборная Казахстана 2024 год Тренировки Футбол Спортсмены
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