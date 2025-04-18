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Спорт

Игроки клуба "Химки" прекратили бойкот и вышли на первую тренировку с Адиевым

Футбол Первая Тренировка Химки, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 18:08 Фото: Instagram/MagomedAdiev
18 апреля российский футбольный клуб "Химки" провел первую полноценную тренировку под руководством Магомеда Адиева. Ранее игроки основного состава объявили бойкот и занимались самостоятельно из-за долгов по зарплате, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, с недавних пор футболисты основного состава команды "Химки" тренировались в тренажерном зале и самостоятельно на поле без главного тренера.

Вся эта проблема образовалась из-за долгов по зарплате. Футболисты даже поставили вопрос о бойкоте предстоящего матча Премьер-лиги против питерского "Зенита".

Данная ситуация получила положительную окраску после встречи игроков команды с президентом РПЛ – Александром Алаевым.

В итоге запланированного срыва матча "Зенит" – "Химки" не будет. Поединок пройдет по графику 20 апреля в Санкт-Петербурге.

16 апреля экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев был представлен в качестве исполняющего обязанности главного тренера ФК "Химки".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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