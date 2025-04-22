Дмитрий Бивол ответил на предложение сразиться в ММА

Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол дал ответ, интересно ли ему провести бой по правилам смешанных единоборств, сообщает Zakon.kz.

По словам боксера, сейчас его это не интересует.

"Нет, не хотел бы провести бой по ММА, мне это не особо интересно. Я боксер и пока что, как его называют часто, в поп-боксе не заинтересован, у нас пока большой спорт", – цитирует Бивола издание "Советский спорт".

В последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол провел реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Поединок завершился победой Дмитрия. Так Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Ранее сообщалось, что известный американский комментатор UFC Джо Роган считает, что экc-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор больше не выйдет на ринг.