#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
521.53
601.01
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
521.53
601.01
6.43
Спорт

Дмитрий Бивол ответил на предложение сразиться в ММА

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 08:55 Фото: Instagram/bivol_d
Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол дал ответ, интересно ли ему провести бой по правилам смешанных единоборств, сообщает Zakon.kz.

По словам боксера, сейчас его это не интересует.

"Нет, не хотел бы провести бой по ММА, мне это не особо интересно. Я боксер и пока что, как его называют часто, в поп-боксе не заинтересован, у нас пока большой спорт", – цитирует Бивола издание "Советский спорт".

В последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол провел реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Поединок завершился победой Дмитрия. Так Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Ранее сообщалось, что известный американский комментатор UFC Джо Роган считает, что экc-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор больше не выйдет на ринг.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанские велотрекисты завоевали три медали в Гонконге
Спорт
07:20, Сегодня
Казахстанские велотрекисты завоевали три медали в Гонконге
Спортивный эксперт считает, что Макгрегор не вернется в UFC
Спорт
05:56, Сегодня
Спортивный эксперт считает, что Макгрегор не вернется в UFC
Бойца UFC арестовали за домогательство к несовершеннолетнему
Спорт
04:40, 22 апреля 2025
Бойца UFC арестовали за домогательство к несовершеннолетнему
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: