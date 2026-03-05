Ученик Геннадия Головкина бросил вызов Дмитрию Биволу
Фото: Instagram/bivol_d
Чемпион мира WBC в полутяжелом весе из США Дэвид Бенавидес заявил, что хочет провести бой с Дмитрием Биволом, если 2 мая сумеет победить Хильберто Рамиреса, передает Zakon.kz.
Как сообщает Sports.kz, Бенавидес и Рамирес сразятся в Лас-Вегасе за титул чемпиона мира WBO в первой тяжелой категории.
"Я хочу проводить самые большие и лучшие бои. Сейчас есть много сложных поединков. Есть Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Джай Опетая", – сказал Бенавидес.
Бенавидес пояснил, что Бивол является наиболее логичной целью, если он вернется в полутяжелый вес после боя с Рамиресом.
"Бивол – лучший вариант, потому что у него все пояса в полутяжелом весе. Затем есть другой монстр – Бетербиев. К тому моменту, когда я закончу карьеру, я хочу, чтобы никто не мог сказать про меня, что я не являюсь лучшим", – добавил Бенавидес.
Стоит отметить, что казахстанские болельщики давно следят за карьерой Бенавидеса, которого в СМИ часто называют "учеником" Геннадия Головкина. Американец в течение нескольких лет тренировался в знаменитом зале Big Bear в Калифорнии и являлся основным спарринг-партнером GGG. Сам Бенавидес неоднократно подчеркивал, что именно совместная работа с Головкиным помогла ему стать тем боксером, которым он является сегодня.
Ранее непобежденный казахстанский боксер назвал сроки возвращения на ринг.
