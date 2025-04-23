Назван самый высокооплачиваемый атлет в истории мирового спорта
Фото: wikimedia, Facebook/Cristiano Ronaldo
Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан возглавил топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. 62-летний ветеран опередил в этой гонке действующих звезд – гольфиста Тайгера Вудса и футболиста Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.
По информации Sportico, общий финансовый доход шестикратного чемпиона НБА составил 3,8 млрд долларов, или 4,15 млрд с учетом инфляции доллара.
За Джорданом идут Тайгер Вудс (1,91 млрд / 2,79 млрд с учетом инфляции) и Криштиану Роналду (1,83 / 2,23).
Фото: Instagram/lakers
В топ‑10 спортсменов-богачей с учетом инфляции вошли: баскетболист Леброн Джеймс (1,88 млрд), футболист Лионель Месси (1,85 млрд), гольфисты Арнольд Палмер (1,82 млрд) и Джек Никлаус (1,75 млрд), футболист Дэвид Бекхэм (1,61 млрд), теннисист Роджер Федерер (1,59 млрд) и боксер Флойд Мейвезер (1,52 млрд).
Тем временем испанский футбольный клуб "Реал" назван лучшей командой 2024 года по версии Laureus.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript