Назван самый высокооплачиваемый атлет в истории мирового спорта

Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан возглавил топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. 62-летний ветеран опередил в этой гонке действующих звезд – гольфиста Тайгера Вудса и футболиста Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

По информации Sportico, общий финансовый доход шестикратного чемпиона НБА составил 3,8 млрд долларов, или 4,15 млрд с учетом инфляции доллара.

За Джорданом идут Тайгер Вудс (1,91 млрд / 2,79 млрд с учетом инфляции) и Криштиану Роналду (1,83 / 2,23).

Фото: Instagram/lakers

В топ‑10 спортсменов-богачей с учетом инфляции вошли: баскетболист Леброн Джеймс (1,88 млрд), футболист Лионель Месси (1,85 млрд), гольфисты Арнольд Палмер (1,82 млрд) и Джек Никлаус (1,75 млрд), футболист Дэвид Бекхэм (1,61 млрд), теннисист Роджер Федерер (1,59 млрд) и боксер Флойд Мейвезер (1,52 млрд).

Тем временем испанский футбольный клуб "Реал" назван лучшей командой 2024 года по версии Laureus.