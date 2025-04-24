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Спорт

"Милан" разгромил "Интер" и вышел в финал Кубка Италии-2025

Футбол Финал Кубка Италии, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 12:43 Фото: Instagram/Acmilan
В ночь на 24 апреля состоялось знаменитое миланское дерби между "Интером" и "Миланом", в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии. Итогом 90 минут игры стала разгромная победа подопечных Сержиу Консейсау со счетом 3:0 и путевка в финал турнира, сообщает Zakon.kz.

"Дьяволы" выступали на родной арене "Сан-Сиро" в роли номинальных гостей. Героем встречи стал форвард "Милана" Лука Йович, который открыл счет на 36-й минуте полуфинального поединка.

Сразу после перерыва серб оформил дубль. А за пять минут до финального свистка Тейани Рейндерс поставил окончательную точку – 3:0.

Таким образом, самый популярный футбольный клуб Италии пробился в финал Кубка страны и сыграет там с победителем пары "Болонья" – "Эмполи".

Здесь нельзя не отметить, что "Болонья" недавно остановила беспроигрышную серию "Интера" из 13-ти матчей, обыграв соперника дома со счетом 1:0.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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