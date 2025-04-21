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Спорт

Гол-красавец Орсолини принес сенсационную победу "Болоньи" над "Интером"

Футбол Сенсация Победа, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 10:49 Фото: Instagram/bolognafc1909
Итальянский футбольный клуб "Болонья" преподнес сюрприз в матче серии А, обыграв дома поздно вечером 20 апреля лидера турнирной таблицы "Интер" со счетом 1:0. Нападающий Риккардо Орсолини поставил красивую точку в этой игре, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому успеху клуб из Болоньи помог "Наполи" догнать "Интер" в чемпионской гонке итальянского чемпионата за пять туров до конца сезона. 

Дружина Симоне Индзаги, которая несколько дней назад завоевала путевку в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, на выезде проиграла "Болонье" – 0:1.

Красивый победный гол в составе хозяев поля забил форвард Риккардо Орсолини, который отличился на 94-й минуте ударом через себя.

В итоге к этой минуте "Наполи", который 19 апреля победил "Монцу" (1:0), сравнялся с "Интером" в таблице итальянского первенства. После игр 33-го тура у обеих команд по 71 баллу, а призовую тройку замыкает "Аталанта" (61). 

До завершения текущего сезона в серии А осталось пять туров.

Стоит подчеркнуть, что "Интернационале" приехал в Болонью в качестве полуфиналиста Лиги чемпионов УЕФА, обыграв на своем пути мюнхенскую "Баварию" (2:2, 2:1).  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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