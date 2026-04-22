Дубль Чалханоглу помог "Интеру" пробиться в финал Кубка Италии по футболу

В ночь на 22 апреля футбольный клуб "Интер" на домашней арене одержал волевую победу над "Комо" со счетом 3:2 в рамках ответного матча полуфинала Кубка Италии, сообщает Zakon.kz.

Зрители, собравшиеся на знаменитый стадион "Сан-Сиро", стали свидетелями фееричной игры "черно-синих", в составе которых блестящим мастерством отметился Хакан Чалханоглу.

Турок впервые за карьеру набрал три очка в майке "Интера", два гола и результативный ассист.

Но надо отметить, что гости по ходу встречи вели с разницей в два мяча благодаря точным ударам Мартина Батурина и Люка Да Куньи.

После перерыва настал звездный час Чалханоглу, который сначала отыграл один гол, а затем восстановил равновесие.

А за минуту до финального свистка Хакан помог забить победный гол Петару Сучичу.

В итоге "Интернационале" впервые за три года завоевал путевку в финал Кубка Италии, где встретится с победителем второго полуфинала между "Лацио" и "Аталантой".

Здесь стоит напомнить, что клуб из Милана уже два месяца выступает без своего лидера и капитана Лаутаро Мартинеса.

Звезда сборной Аргентины вышел из строя из-за травмы, которую получил в ходе выездного матча Лиги чемпионов УЕФА против норвежского "Буде-Глимта".