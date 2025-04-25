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Спорт

"Болонья" спустя полвека снова пробилась в финал Кубка Италии по футболу

Футбол Финал Кубок Италии, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 10:10 Фото: Instagram/bolognafc1909
В ночь на 25 апреля прошел второй полуфинальный поединок Кубка Италии по футболу, где "Болонья" дома обыграла "Эмполи" со счетом 2:1 и впервые с 1974 года сыграет в решающем матче этого турнира, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Винченцо Итальяно сумели переиграть соперника по сумме двух полуфинальные матчей 3:0 на выезде и 2:1 дома.

В ответной встрече хозяева открыли счет уже в самом начале благодаря усилиям Джованни Фаббьяно. Спустя время украинец "Эмполи" Виктор Коваленко восстановил равновесие.

За три минуты до финального свистка форвард "Болоньи" Тейс Даллинга вырвал победу для своей команды – 2:1.

"Борзые" в последний раз играли в финале Кубка Италии в сезоне-1973/74. При этом они тогда завоевали престижный трофей. Теперь "красно-синие" в матче за нынешний титул сразятся с "Миланом". Игра состоится в Риме 14 мая.

"Дьяволы" в свою очередь днем ранее в первом полуфинале были сильнее "Интера" – 3:0.

"Милан" в последний раз брал Кубок Италии 22 года назад.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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