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Спорт

"Болонья" выиграла Кубок Италии по футболу спустя полвека

Футбол Кубок Италии , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 11:52 Фото: Instagram/bolognafc1909
В ночь на 15 мая итальянский футбольный клуб "Болонья" стал победителем Кубка страны в третий раз за свою историю и впервые с 1974 года. А для наставника "красно-синих" Винченцо Итальяно это первый трофей в его тренерской карьере, сообщает Zakon.kz.

"Болонья" в решающем матче Кубка Италии сезона 2024/25 сумела победить знаменитый "Милан" со счетом 1:0.

Для клуба из области Эмилия-Романья со 115-летней историей это третий выигранный Кубок страны.

Ранее "борзые" поднимали престижный трофей в 1970 и 1974 годах. Здесь надо подчеркнуть, что "Фельсинеи" никогда не проигрывали в финале данного турнира.

Особым этот трофей будет для главного тренера "Болоньи" Винченцо Итальяно, который завоевал первый свой трофей в тренерской карьере.

"Заслуженная победа после нескольких разочарований, провели отличный матч, ребята выложились полностью, и игра была на высоком уровне. Знали, что попытается сделать "Милан", и хорошо отвечали ударом на удар. То, что мы построили за год, увенчалось этим Кубком. Это достижение, которое заработали на поле. У команды наблюдается значительный рост как в индивидуальном плане, так и в коллективном, доказали это великолепным выступлением".Главный тренер "Болоньи" Винченцо Итальяно

Ранее команды под его руководством 4 раза выходили в финальную часть разных турниров, но всегда проигрывали.

Если "Болонья" никогда не уступала решающие поединки Кубка Италии, то "россонери" огорчают своих фанатов в третьем финале подряд и больше 20 лет не могут завоевать престижный трофей.

Перед встречей "Милана" и "Болоньи" прошли игры 1/4 финала Кубка РК, где были зафиксированы ряд сенсационных результатов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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