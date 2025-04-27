Назым Кызайбай блеснула навыками владения футбольным мячом

26 апреля на своей странице в Instagram капитан сборной Казахстана поделилась видео, где показала футбольные навыки, сообщает Zakon.kz.

Трехкратная чемпионка мира по боксу вызвала восхищение как на спортивной площадке, так и в комментариях к публикации.

"Назым Кызайбай – мастер на все руки", – видимо, от удивления или неожиданности прозвучало за кадром.

Известно, что сейчас 31-летняя боксерша и другие члены национальной сборной находятся на учебно-тренировочных сборах в Алматинской области. Со слов спортсменки, после завоевания золотой медали на женском чемпионате мира по боксу 2025 года в Нише она почувствовала особую поддержку своих соотечественников.

26 апреля хоккеисты Казахстана уступили соперникам из Украины и получили "бронзу" чемпионата мира.