Казахстанская таэквондистка завоевала "золото" на клубном чемпионате Азии в Китае

В китайском городе Уси 29 апреля стартовал открытый клубный чемпионат Азии по таеквондо, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, в первый день соревнований казахстанские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.





"Первой стала Мария Севостьянова (до 57 кг). Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг) показал второй результат. Третье место заняли Альтаир Умирбеков (до 74 кг), Батырхан Толеугали (до 80 кг) и Нодира Ахмедова (до 49 кг)", – говорится в сообщении.

В чемпионате Азии среди клубов участвуют 219 спортсменов из 14 стран.

А ранее стало известно, что казахстанские юные шахматисты триумфально выступили на чемпионате Западной Азии.