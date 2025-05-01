Знаменитый тренер высказался насчет боя Илии Топурии и Махачева

Тренер Илии Топурии, Хави Клемент, не сомневается в том, что его подопечный не только сможет конкурировать в бою с Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, но и отправит любого из них в нокаут, сообщает Zakon.kz.

Илия уже готовится к июньскому турниру UFC 317, где он должен был возглавить мейн-ивент с Исламом Махачевым.

Правда, последний не желает давать Топурии шанс без доказательства легитимности его претендентского статуса. Так что, скорее всего, "Легенда" выступит против Чарльза Оливейры.

Тренер Топурии в своем подопечном в отличие от Махачева не сомневается:

"В стойке Илия их нокаутирует. Мне ясно, что он прикончит Ислама Махачева, и еще яснее, что он прикончит Чарльза Оливейру", – сказал Хави Климент в интервью журналисту ABC Альваро Колменеро.

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