Знаменитый тренер высказался насчет боя Илии Топурии и Махачева
Фото: Instagram/iliatopuria
Тренер Илии Топурии, Хави Клемент, не сомневается в том, что его подопечный не только сможет конкурировать в бою с Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, но и отправит любого из них в нокаут, сообщает Zakon.kz.
Илия уже готовится к июньскому турниру UFC 317, где он должен был возглавить мейн-ивент с Исламом Махачевым.
Правда, последний не желает давать Топурии шанс без доказательства легитимности его претендентского статуса. Так что, скорее всего, "Легенда" выступит против Чарльза Оливейры.
Тренер Топурии в своем подопечном в отличие от Махачева не сомневается:
"В стойке Илия их нокаутирует. Мне ясно, что он прикончит Ислама Махачева, и еще яснее, что он прикончит Чарльза Оливейру", – сказал Хави Климент в интервью журналисту ABC Альваро Колменеро.
Ранее сообщалось, что действующий боец UFC Дюма задержан за ограбление в США.
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