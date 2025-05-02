Жибек Куламбаева завоевала путевку в финал парных игр в Германии

В немецком Висбадене продолжается солидный грунтовый турнир ITF Women 100. В парном разряде этих соревнований прекрасно выступает член сборной Казахстана Жибек Куламбаева, которая на данную минуту пробилась в финал, сообщает Zakon.kz.

В 1/2 финала алматинская спортсменка в паре с Дарьей Семенистой из Латвии переиграли опытный и известный дуэт в лице Нао Хибино (Япония)/Виталия Дьяченко (Россия) – 3:6, 6:4, 11:9.

И теперь казахстано-латвийский тандем сыграет за титул немецких грунтовых соревнований. Будущие соперники по финалу определятся после завершения второго полуфинала.

Там путевку разыграют Джесика Малецкова/Мириам Скоч (оба Чехия) – Анастасия Детюк (Чехия)/Синья Краус (Австрия).

Стоит заметить, что для Жибек Куламбаевой это будет второй финал уровня ITF W100 за последние две недели.

19 апреля алматинка в дуэте с итальянкой Николь Фоссой Уэрго стали победителями аналогичного турнира на кортах Мадрида.