Жибек Куламбаева дерзко ворвалась в финал турнира в Польше

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева выиграла в полуфинале парного разряда турнира серии ITF W50, который проходит в Гданьске (Польша), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка в дуэте с теннисисткой из Венгрии Амариссой Тот сыграла с эстонско-чешской парой Еленой Малыгиной и Иваной Себестовой.

За 1 час 24 минуты Жибек с Амариссой проиграли три гейма на своих подачах, ответили на это шестью брейками и одержали победу в двух партиях со счетом 6:4, 6:3.

В титульном матче соперницами Куламбаевой и Тот будут победительницы полуфинального противостояния Лаура Хиетаранта (Финляндия) / Жоэль Лилли-Софи Стойр (Германия) – Вероника Фалковска (Польша) / Георгина Гарсия-Перес (Испания).

Ранее стало известно, что бывшая соперница Рыбакиной досрочно покинула турнир в Германии.