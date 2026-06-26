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Спорт

Жибек Куламбаева дерзко ворвалась в финал турнира в Польше

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 18:12 Фото: Instagram/kulambayevaa
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева выиграла в полуфинале парного разряда турнира серии ITF W50, который проходит в Гданьске (Польша), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка в дуэте с теннисисткой из Венгрии Амариссой Тот сыграла с эстонско-чешской парой Еленой Малыгиной и Иваной Себестовой.

За 1 час 24 минуты Жибек с Амариссой проиграли три гейма на своих подачах, ответили на это шестью брейками и одержали победу в двух партиях со счетом 6:4, 6:3.

В титульном матче соперницами Куламбаевой и Тот будут победительницы полуфинального противостояния Лаура Хиетаранта (Финляндия) / Жоэль Лилли-Софи Стойр (Германия)Вероника Фалковска (Польша) / Георгина Гарсия-Перес (Испания).

Ранее стало известно, что бывшая соперница Рыбакиной досрочно покинула турнир в Германии.

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Аксинья Титова
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