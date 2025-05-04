Известный казахстанский футбольный арбитр завершает свою карьеру

4 мая 2025 года казахстанское футбольное сообщество провожает на заслуженный отдых одного из самых уважаемых арбитров страны – Артема Кучина, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы отечественной федерации футбола, финальной игрой в карьере Кучина станет встреча 7-го тура Премьер-лиги между "Тоболом" и "Кызылжаром". Матч состоится сегодня, 4 мая, в 19:00.

"Это ознаменует завершение более чем 15-летнего пути арбитра на высшем уровне. Артем Кучин известен своей принципиальностью, точностью и уважением к игре. Его вклад в развитие футбольного судейства в Казахстане трудно переоценить", – отметили в федерации.

Артем Кучин родился 15 декабря 1977 года в Караганде. Он дебютировал в Премьер-лиге 17 июня 2008 года, а уже в 2009 году получил статус арбитра FIFA. На протяжении карьеры обслуживал матчи квалификации чемпионата мира 2014 года, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА, финалы Кубка и Суперкубка Казахстана, финальные турниры чемпионатов Европы U17 и U19, а также финал Кубка Регионов УЕФА.

Именно Кучину, первому из казахстанских арбитров, было доверено судейство матчей группового этапа Лиги Европы, что стало важной вехой для всего отечественного судейства.

Ранее сообщалось о том, что национальная женская теннисная команда Казахстана взлетела с 12-го на шестое место в обновленном мировом командном рейтинге Billie Jean King Cup. Такой рывок сборная сделала впервые в истории.