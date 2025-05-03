Женская сборная Казахстана на шестом месте мирового рейтинга: впервые в истории
Фото: ФТК
Национальная женская теннисная команда Казахстана взлетела с 12-го на шестое место в обновленном мировом командном рейтинге Billie Jean King Cup, сообщает Zakon.kz.
В отечественной федерации тенниса подчеркивают, что это наивысшая позиция в истории нашей национальной женской команды.
Казахстанская сборная обошла команды таких стран, как Чехия, Швейцария, Германия, Австралия, Япония, Бельгия, Франция.
Фото: ФТК
Напомним, что наша сборная в апреле 2025 года успешно прошла квалификацию и третий раз в своей истории пробилась в финальную стадию командного чемпионата мира Billie Jean King Cup.
Финальная стадия с участием восьми сильнейших сборных мира пройдет 16-21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.
Ранее сообщалось, что 15-летняя штангистка Ксения Прозорова из Казахстана выиграла чемпионат мира по тяжелой атлетике среди молодежи и юниоров в Перу.
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