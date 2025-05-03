#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.16
584.86
6.25
Спорт

Женская сборная Казахстана на шестом месте мирового рейтинга: впервые в истории

сборная, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 17:04 Фото: ФТК
Национальная женская теннисная команда Казахстана взлетела с 12-го на шестое место в обновленном мировом командном рейтинге Billie Jean King Cup, сообщает Zakon.kz.

В отечественной федерации тенниса подчеркивают, что это наивысшая позиция в истории нашей национальной женской команды.

Казахстанская сборная обошла команды таких стран, как Чехия, Швейцария, Германия, Австралия, Япония, Бельгия, Франция.

Фото: ФТК

Напомним, что наша сборная в апреле 2025 года успешно прошла квалификацию и третий раз в своей истории пробилась в финальную стадию командного чемпионата мира Billie Jean King Cup.

Финальная стадия с участием восьми сильнейших сборных мира пройдет 16-21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.

Ранее сообщалось, что 15-летняя штангистка Ксения Прозорова из Казахстана выиграла чемпионат мира по тяжелой атлетике среди молодежи и юниоров в Перу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
15-летняя штангистка из Казахстана выиграла чемпионат мира
Спорт
11:26, Сегодня
15-летняя штангистка из Казахстана выиграла чемпионат мира
Норвежец Рууд получил третий шанс на дебютный выигрыш "Мастерса"
Спорт
10:34, Сегодня
Норвежец Рууд получил третий шанс на дебютный выигрыш "Мастерса"
Определился соперник "Кайрата" по финалу Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
Спорт
09:40, Сегодня
Определился соперник "Кайрата" по финалу Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: