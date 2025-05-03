Женская сборная Казахстана на шестом месте мирового рейтинга: впервые в истории

Национальная женская теннисная команда Казахстана взлетела с 12-го на шестое место в обновленном мировом командном рейтинге Billie Jean King Cup, сообщает Zakon.kz.

В отечественной федерации тенниса подчеркивают, что это наивысшая позиция в истории нашей национальной женской команды.

Казахстанская сборная обошла команды таких стран, как Чехия, Швейцария, Германия, Австралия, Япония, Бельгия, Франция.

Фото: ФТК

Напомним, что наша сборная в апреле 2025 года успешно прошла квалификацию и третий раз в своей истории пробилась в финальную стадию командного чемпионата мира Billie Jean King Cup.

Финальная стадия с участием восьми сильнейших сборных мира пройдет 16-21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.

Ранее сообщалось, что 15-летняя штангистка Ксения Прозорова из Казахстана выиграла чемпионат мира по тяжелой атлетике среди молодежи и юниоров в Перу.