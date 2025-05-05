Молодая обидчица Рыбакиной пожаловалась на своего тренера перед стартом турнира в Риме

18-летняя россиянка Мирра Андреева не смогла победить на "тысячнике" в Мадриде, покинув его в четвертьфинале, сообщает Zakon.kz.

По информации sport.ru, первая ракетка России Мирра Андреева пожаловалась на своего тренера перед стартом турнира в Риме.

"Один за одним, один за одним. Это немного оказывает давление на меня", – написала спортсменка в соцсетях, видимо, имея ввиду, что ей стоит пропускать некоторые соревнования.

Вероятно, речь идет о Кончите Мартинес, которая тренирует 18-летнюю россиянку. "Вылет" на "тысячнике" в Мадриде все же не помешал Андреевой удержать седьмую позицию в мировом рейтинге.

В марте 2025 года она сместила с нее первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину. Сейчас казахстанка занимает 12-ю позицию в рейтинге WTA.

Ранее казахстанская теннисистка стала чемпионкой турнира ITF W100 в Германии.