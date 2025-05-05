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Спорт

Молодая обидчица Рыбакиной пожаловалась на своего тренера перед стартом турнира в Риме

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 02:40 Фото: Instagram/_mirraandreeva_
18-летняя россиянка Мирра Андреева не смогла победить на "тысячнике" в Мадриде, покинув его в четвертьфинале, сообщает Zakon.kz.

По информации sport.ru, первая ракетка России Мирра Андреева пожаловалась на своего тренера перед стартом турнира в Риме.

"Один за одним, один за одним. Это немного оказывает давление на меня", – написала спортсменка в соцсетях, видимо, имея ввиду, что ей стоит пропускать некоторые соревнования.

Вероятно, речь идет о Кончите Мартинес, которая тренирует 18-летнюю россиянку. "Вылет" на "тысячнике" в Мадриде все же не помешал Андреевой удержать седьмую позицию в мировом рейтинге.

В марте 2025 года она сместила с нее первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину. Сейчас казахстанка занимает 12-ю позицию в рейтинге WTA.

Ранее казахстанская теннисистка стала чемпионкой турнира ITF W100 в Германии.

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Аксинья Титова
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