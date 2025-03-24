17-летняя обидчица Рыбакиной стала участницей скандала
Фото: Instagram/_mirraandreeva_
Российская 17-летняя теннисистка Мирра Андреева столкнулась с неадекватными фанатами спорта, сообщает Zakon.kz.
Подающая надежды Мирра Андреева, которая дважды в этом сезоне обыграла казахстанку Елену Рыбакину, не смогла выйти в четвертый круг турнира в Майами.
В матче третьего круга она уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. После матча часть фанатов обрушилась с оскорблениями на Мирру в соцсетях.
Российская спортсменка сделала скрин некоторых комментариев и опубликовала их в Instagram Stories.
"Вот что бывает, когда проигрываешь один матч", – написала Мирра под скрином.
- Такая глупая игра безмозглого игрока;
- Один из худших игроков;
- Едь домой;
- Ты выглядишь как мужик и заслуживаешь худшего.
Вот что написали хейтеры в адрес Андреевой после матча.
Ранее Мирра Андреева попросила медицинскую паузу и выбыла из турнира в Майами.
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