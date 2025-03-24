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Все о теннисе

17-летняя обидчица Рыбакиной стала участницей скандала

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 02:59 Фото: Instagram/_mirraandreeva_
Российская 17-летняя теннисистка Мирра Андреева столкнулась с неадекватными фанатами спорта, сообщает Zakon.kz.

Подающая надежды Мирра Андреева, которая дважды в этом сезоне обыграла казахстанку Елену Рыбакину, не смогла выйти в четвертый круг турнира в Майами.

В матче третьего круга она уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. После матча часть фанатов обрушилась с оскорблениями на Мирру в соцсетях.

Российская спортсменка сделала скрин некоторых комментариев и опубликовала их в Instagram Stories.

"Вот что бывает, когда проигрываешь один матч", – написала Мирра под скрином.
  • Такая глупая игра безмозглого игрока;
  • Один из худших игроков;
  • Едь домой;
  • Ты выглядишь как мужик и заслуживаешь худшего.

Вот что написали хейтеры в адрес Андреевой после матча.

Ранее Мирра Андреева попросила медицинскую паузу и выбыла из турнира в Майами.

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Аксинья Титова
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