17-летняя обидчица Рыбакиной стала участницей скандала

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Российская 17-летняя теннисистка Мирра Андреева столкнулась с неадекватными фанатами спорта, сообщает Zakon.kz.

Подающая надежды Мирра Андреева, которая дважды в этом сезоне обыграла казахстанку Елену Рыбакину, не смогла выйти в четвертый круг турнира в Майами.

В матче третьего круга она уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. После матча часть фанатов обрушилась с оскорблениями на Мирру в соцсетях.

Российская спортсменка сделала скрин некоторых комментариев и опубликовала их в Instagram Stories.

"Вот что бывает, когда проигрываешь один матч", – написала Мирра под скрином.

Такая глупая игра безмозглого игрока;

Один из худших игроков;

Едь домой;

Ты выглядишь как мужик и заслуживаешь худшего.

Вот что написали хейтеры в адрес Андреевой после матча.

Ранее Мирра Андреева попросила медицинскую паузу и выбыла из турнира в Майами.