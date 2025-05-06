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Спорт

"Барселона" – "Интер": кто прошел в финал Лиги чемпионов

&quot;Барселона&quot; - &quot;Интер&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 02:41 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 7 мая на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане прошел ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором итальянский "Интер" принял испанскую "Барселону", сообщает Zakon.kz.

"Интер" сравнял счет на 93-й минуте – 3:3.Центральный защитник миланского клуба Франческо Ачерби замкнул прострел с правого фланга и отправил мяч под перекладину. Это первый гол 37-летнего защитника с апреля прошлого года. Так закончилось основное время.

В дополнительное время "Интер" выбился вперед – 4:3. Фраттези забил гол: получил Давиде мяч в штрафной "Барсы" от Тареми и катнул в дальний угол. А ведь Фратези до нынешнего четвертьфинала ни разу не забивал в плей-офф Лиги чемпионов.

Затем игрок "Интера" врывался в штрафную и убегал один на один, но судья в этот момент дал свисток на перерыв. Завершился первый овертайм, к которому судья добавил три минуты.

В итоге напряженной игры "Интер" вышел в финал Лиги чемпионов.

Противостояние "Барселона" – "Интер" повторил рекорд по результативности в полуфиналах Лиги чемпионов. В 2018 году противостояние "Ливерпуль" – "Рома" завершилось с общим счетом 7:6.

"Барселона" установила личный антирекорд по пропущенным голам в одном розыгрыше.

Фото: Telegram/Foot Football

"Если не видели этот матч, то вы пропустили фантастическое шоу", – сошлись во мнении футбольные эксперты.

Таким образом, итальянская команда вышла в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния "Пари Сен-Жермен" – "Арсенал".

В Каталонии в ночь на 1 мая между командами "Барселона" и "Интер" в матче второго полуфинала Лиги чемпионов УЕФА произошла ничья.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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