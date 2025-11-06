Наставники "Кайрата" и "Интера" подвели итог матча в Лиге чемпионов

В ночь на 6 ноября на знаменитой итальянской арене "Джузеппе Меацца" прошел поединок четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где местный "Интер" принимал казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, этот матч закончился с минимальным преимуществом хозяев поля – 2:1. После окончания встречи главные тренеры обеих команд высказались об игре своих подопечных.

"Играли против фантастического соперника – прошлогоднего финалиста. Знали их силу, поэтому старались сделать все, что в наших силах. Благодарен игрокам, матч проходил по нашему сценарию. Конечно допустили ошибки, но все же можем вписать в историю битву с "Интером". Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин

Стоит отметить, что единственный гол "Кайрата" стал особенным в этом матче: "Алматинцы" стали первой командой в этом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, кто сумел поразить ворота "нерадзурри", который до этого в трех играх не пропустил ни одного мяча.

"Благодаря таким играм можем с оптимизмом смотреть в будущее. Большой сюрприз преподнесли наши фанаты, которых было много, спасибо им. Играя против топ-команд, ты играешь на пределе своих возможностей и именно поэтому прогрессируешь. Движемся в правильном направлении и уверены в победах. Нужно стабильно играть в этих турнирах, потому что это способствует развитию "Кайрата". Рафаэль Уразбахтин

В свою очередь румынский коллега Уразбахтина Кристиан Киву считает, что "черно-синие" не показали своего максимума.

"Беру ответственность за исход матча на себя. Не смог правильно настроить команду, должны были выступить лучше, но все же заслужили три очка. В Лиге чемпионов всегда тяжело, уровень соперников растет. Надо искать дальнейшие пути, чтобы поднять уровень концентрации, улучшить отношение команды к делу. Это послужит уроком мне, да и для остальных тоже". Главный тренер "Интера" Кристиан Киву

После визита в Милан, "Кайрат" с багажом в одно очко занимает 34-е место в турнирной таблице. А "Интер" замыкает призовую тройку (12).

Сыгравший вничью с чемпионом Казахстана в третьем туре кипрский "Пафос" накануне преподнес сенсацию. Команда Хуан Карлоса Карседо дома переиграла испанский "Вильярреал" со счетом 1:0.

Следующий матч в Лиге чемпионов подопечные Рафаэля Урахбахтина проведут 26 ноября, в гостях против датского "Копенгагена".