#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Спорт

Наставники "Кайрата" и "Интера" подвели итог матча в Лиге чемпионов

Футбол Итог Матча , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 11:29 Фото. Instagram/f.c.kairat
В ночь на 6 ноября на знаменитой итальянской арене "Джузеппе Меацца" прошел поединок четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где местный "Интер" принимал казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, этот матч закончился с минимальным преимуществом хозяев поля – 2:1. После окончания встречи главные тренеры обеих команд высказались об игре своих подопечных.

"Играли против фантастического соперника – прошлогоднего финалиста. Знали их силу, поэтому старались сделать все, что в наших силах. Благодарен игрокам, матч проходил по нашему сценарию. Конечно допустили ошибки, но все же можем вписать в историю битву с "Интером".Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин

Стоит отметить, что единственный гол "Кайрата" стал особенным в этом матче: "Алматинцы" стали первой командой в этом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, кто сумел поразить ворота "нерадзурри", который до этого в трех играх не пропустил ни одного мяча.

"Благодаря таким играм можем с оптимизмом смотреть в будущее. Большой сюрприз преподнесли наши фанаты, которых было много, спасибо им. Играя против топ-команд, ты играешь на пределе своих возможностей и именно поэтому прогрессируешь. Движемся в правильном направлении и уверены в победах. Нужно стабильно играть в этих турнирах, потому что это способствует развитию "Кайрата". Рафаэль Уразбахтин

В свою очередь румынский коллега Уразбахтина Кристиан Киву считает, что "черно-синие" не показали своего максимума.

"Беру ответственность за исход матча на себя. Не смог правильно настроить команду, должны были выступить лучше, но все же заслужили три очка. В Лиге чемпионов всегда тяжело, уровень соперников растет. Надо искать дальнейшие пути, чтобы поднять уровень концентрации, улучшить отношение команды к делу. Это послужит уроком мне, да и для остальных тоже". Главный тренер "Интера" Кристиан Киву

После визита в Милан, "Кайрат" с багажом в одно очко занимает 34-е место в турнирной таблице. А "Интер" замыкает призовую тройку (12).

Сыгравший вничью с чемпионом Казахстана в третьем туре кипрский "Пафос" накануне преподнес сенсацию. Команда Хуан Карлоса Карседо дома переиграла испанский "Вильярреал" со счетом 1:0.

Следующий матч в Лиге чемпионов подопечные Рафаэля Урахбахтина проведут 26 ноября, в гостях против датского "Копенгагена".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Рафаэль Уразбахтин раскрыл планы "Кайрата" перед матчем с "Интером"
10:01, 05 ноября 2025
Рафаэль Уразбахтин раскрыл планы "Кайрата" перед матчем с "Интером"
"Кайрат" vs. "Интер": итоги встречи в Лиге чемпионов
03:35, 06 ноября 2025
"Кайрат" vs. "Интер": итоги встречи в Лиге чемпионов
"Кайрат" – "Интер": где и за сколько можно купить билеты на матч
20:01, 28 октября 2025
"Кайрат" – "Интер": где и за сколько можно купить билеты на матч
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: