Определился турнир, в котором сыграет Новак Джокович

Шестая ракетка мира серб Новак Джокович примет участие на турнире АТР-250 в швейцарской Женеве, который пройдет с 18 по 24 мая, сообщает Zakon.kz.

По информации L'Équipe, Джокович принимал участие в турнире в 2024 году и стал полуфиналистом. В этом сезоне он в очередной раз сыграет на турнире в Женеве.

Его соперниками могут стать седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд – действующий чемпион турнира, а также четвертый номер рейтинга АТР американец Тейлор Фриц.

Пока в текущем грунтовом сезоне Джокович не одержал ни одной победы на турнирах. Он принимал участие в "Мастерсах" в Монте-Карло и Мадриде, где проиграл в матчах второго круга Алехандро Табило (3:6, 4:6) и Маттео Арнальди (3:6, 4:6).

Серб снялся с проходящего с 7 по 18 мая "Мастерса" в Риме.

Ранее выяснилось, что Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Еву Лис.