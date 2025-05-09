Определился турнир, в котором сыграет Новак Джокович
Фото: Instagram/djokernole
Шестая ракетка мира серб Новак Джокович примет участие на турнире АТР-250 в швейцарской Женеве, который пройдет с 18 по 24 мая, сообщает Zakon.kz.
По информации L'Équipe, Джокович принимал участие в турнире в 2024 году и стал полуфиналистом. В этом сезоне он в очередной раз сыграет на турнире в Женеве.
Его соперниками могут стать седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд – действующий чемпион турнира, а также четвертый номер рейтинга АТР американец Тейлор Фриц.
Пока в текущем грунтовом сезоне Джокович не одержал ни одной победы на турнирах. Он принимал участие в "Мастерсах" в Монте-Карло и Мадриде, где проиграл в матчах второго круга Алехандро Табило (3:6, 4:6) и Маттео Арнальди (3:6, 4:6).
Серб снялся с проходящего с 7 по 18 мая "Мастерса" в Риме.
Ранее выяснилось, что Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Еву Лис.
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