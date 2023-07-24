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Новак Джокович снялся с турнира серии "Мастерс" в Торонто

Новак Джокович снялся с турнира серии Мастерс в Торонто Фото: Twitter/DjokerNole
Сербский теннисист Новак Джокович не примет участия в турнире АТР-1000, который пройдет в Торонто (Канада) с 7 по 13 августа. Официальная причина снятия второй ракетки мира с "Мастерса" – усталость, сообщает Zakon.kz.

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Вместо 36-летнего Новака Джоковича в основную сетку турнира попал американец Кристофер Юбэнкс (31 в рейтинге АТР). 23-кратный чемпион турниров "Большого шлема" побеждал на "Мастерсе" в Торонто четыре раза. Отказ от выступления в этом году Джокович прокомментировал пресс-службе турнира.

"Мне всегда нравилось проводить время в Канаде, но после разговора с моей командой мы считаем, что это правильное решение. Я хотел бы поблагодарить организаторов турнира, за понимание этого решения. Я действительно надеюсь, что смогу вернуться в Канаду и Торонто в ближайшие годы, чтобы выступать там перед отличными болельщиками".Новак Джокович

В текущем сезоне Новак Джокович выиграл три титула, причем два из них — на турнирах "Большого шлема" (Australian Open и "Ролан Гаррос"). На Уимблдоне, завершившемся неделю назад, теннисист дошел до финала, где в пяти партиях уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу (Испания).

Ранее казахстанский теннисист Александр Недовесов стал чемпионом турнира АТР-250 в Бастаде в парном разряде. 

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