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Новак Джокович сенсационно проиграл в полуфинале турнира в Женеве

Новак Джокович сенсационно проиграл в полуфинале турнира в Женеве Фото: АТР
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович (Сербия) потерпел неожиданное поражение в полуфинале турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

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24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" проиграл Томашу Махачу (44 АТР, Чехия) со счетом 4:6, 6:0, 1:6. 

Встреча продлилась 2 часа 7 минут. Махач четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Джоковича четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале грунтового турнира в Женеве Томаш Махач сыграет с победителем матча Флавио Коболли (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия).


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Новак Джокович решил выступить на турнире АТР-250 на неделе перед стартом "Ролан Гаррос" по причине нехватки игровой практики. Кроме того, Джокович не намерен отдавать Яннику Синнеру (Италия) звание первой ракетки мира. Изначально картина выглядела следующим образом: если Синнер снимается с "Ролан Гаррос", то сербу нужно выходить в финал турнира, чтобы остаться на вершине. Если уже сейчас отнять у них очки за прошлогодний турнир, то у Новака останется 7860 баллов, у Янника – 8725. За выход в полуфинал РГ дают 800 очков, за финал – 1300. То есть в этих условиях Джоковичу даже полуфинала не хватает.

Ситуация могла измениться, если бы серб выиграл турнир в Женеве и получил бы 250 очков. Тогда разрыв между ним и Синнером в лайв-рейтинге перед "Ролан Гаррос" сократился бы до 615 очков. Таким образом, Новак может потерять первую строчку в мировом рейтинге по итогам "Ролан Гаррос".

Ранее казахстанский теннисист Александр Шевченко уступил Флавио Коболли на турнире в Женеве.

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