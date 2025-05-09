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Спорт

Ислам Махачев резко высказался о потенциальном сопернике

Боец UFC, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 04:59 Фото: Instagram/islam_makhachev
Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев откровенно высказался о следующем поединке в промоушене, сообщает Zakon.kz.

11 мая, в главном бою турнира UFC 315 американец Белал Мухаммад и австралиец Джек Делла Маддалена сразятся за звание чемпиона UFC в полусреднем весе. Победитель может сразиться с Исламом Махачевым.

Фото: Instagram/islam_makhachev

"Главное событие в это воскресенье определит, каким будет мой следующий шаг. Но вне зависимости от результата этого боя, я не буду освобождать мой пояс в легком дивизионе. Мы можем получить настоящего претендента в этом весе", – написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

Пока Махачев провел 28 боев в ММА и одержал 27 побед.

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Аксинья Титова
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