#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
516.01
582.47
6.26
Спорт

Ангелина Лукас рассказала о драке с мужчиной

Ангелина Лукас проведет бой в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 08:55 Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Чемпионка мира по версии IBO из Казахстана Ангелина Лукас поделилась историей, как в реальной жизни ей пришлось применить боксерские навыки, сообщает Zakon.kz.

Вынужденную меру спортсменка применила в отношении незнакомого мужчины, которому она выбила зуб. Об этом Лукас рассказала 8 мая в интервью Sport+ Qazaqstan.

Оказалось, что незнакомец начал распускать руки и замахнулся на боксершу. Со слов Ангелины, у нее сработала реакция – ударить вразрез. И она сделала это.

"Почему никто не говорит, что мужчина полез к девушке? Я считаю, что все сделала правильно. Девушка должна за себя постоять".Ангелина Лукас

Также она подчеркнула, что не применяет силу без причины и предупреждала мужчину заранее.

В этом же выпуске Ангелина анонсировала большой поединок, который пройдет в Казахстане.

"Очень сложно организовать дома турнир, но это будет масштабно, мы хотим организовать вечер бокса, чтобы те, кто будет выступать, были настоящими гладиаторами, чтобы показали, что такое настоящий бокс", – сказала Лукас.

Со слов боксерши, защищать титул IBO в Казахстане она будет в соперничестве с представительницей Мексики или Чили.

8 мая лидеры сборной Казахстана по теннису огорчили на старте "Мастерса" в Италии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Дэвид Бекхэм купил еще один футбольный клуб
Спорт
09:55, Сегодня
Дэвид Бекхэм купил еще один футбольный клуб
"Вашингтон" сравнял счет в четвертьфинале Кубка Стэнли с "Каролиной"
Спорт
08:44, Сегодня
"Вашингтон" сравнял счет в четвертьфинале Кубка Стэнли с "Каролиной"
Прикованная к инвалидному креслу казахстанка стала чемпионкой по паралимпийской выездке
Спорт
07:50, Сегодня
Прикованная к инвалидному креслу казахстанка стала чемпионкой по паралимпийской выездке
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: