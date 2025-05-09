Ангелина Лукас рассказала о драке с мужчиной

Чемпионка мира по версии IBO из Казахстана Ангелина Лукас поделилась историей, как в реальной жизни ей пришлось применить боксерские навыки, сообщает Zakon.kz.

Вынужденную меру спортсменка применила в отношении незнакомого мужчины, которому она выбила зуб. Об этом Лукас рассказала 8 мая в интервью Sport+ Qazaqstan.

Оказалось, что незнакомец начал распускать руки и замахнулся на боксершу. Со слов Ангелины, у нее сработала реакция – ударить вразрез. И она сделала это.

"Почему никто не говорит, что мужчина полез к девушке? Я считаю, что все сделала правильно. Девушка должна за себя постоять". Ангелина Лукас

Также она подчеркнула, что не применяет силу без причины и предупреждала мужчину заранее.

В этом же выпуске Ангелина анонсировала большой поединок, который пройдет в Казахстане.

"Очень сложно организовать дома турнир, но это будет масштабно, мы хотим организовать вечер бокса, чтобы те, кто будет выступать, были настоящими гладиаторами, чтобы показали, что такое настоящий бокс", – сказала Лукас.

Со слов боксерши, защищать титул IBO в Казахстане она будет в соперничестве с представительницей Мексики или Чили.

8 мая лидеры сборной Казахстана по теннису огорчили на старте "Мастерса" в Италии.