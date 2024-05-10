Александр Бублик сенсационно проиграл во втором круге "Мастерса" в Риме

В Риме (Италия) проходит грунтовый турнир серии "Мастерс". Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в третий круг одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Во втором раунде Александр Бублик (№17 АТР) неожиданно проиграл португальскому игроку Нуну Боржешу (№53 АТР) со счетом 4:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Бублик реализовал три из пяти брейк-пойнтов, допустил 6 двойных ошибок и сделал семь эйсов. Боржеш выполнил только один эйс, реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов, а также допустил одну двойную ошибку.

В следующем круге португалец встретится с победителем противостояния Таллон Грикспор (Нидерланды) – Франческо Пассаро (Италия).

Ранее был представлен видеообзор победного матча Александра Бублика в парном разряде "Мастерса" в Риме.

