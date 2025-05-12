Команда казахстанского футболиста сыграла вничью на европейском чемпионате
Фото: Instagram/fcisloch
ФК "Ислочь", за который выступает казахстанец Мирас Кобеев, провел домашнюю встречу с минским "Динамо" в восьмом туре чемпионата Беларуси, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, прошедший в Минске матч завершился со счетом 2:2.
В составе "Ислочи" отличился Никита Кнышев, еще один гол в свои ворота забил нападающий "Динамо" Лукаш Бакич. У гостей взятием ворот отметились Вадим Пигас и Роман Бегунов.
Казахстанский полузащитник "Ислочи" Мирас Кобеев вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.
После восьми туров подопечные Сергея Боровского с 14-ю очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.
Ранее казахстанский военнослужащий выиграл бой в UFC 315 в Канаде.
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