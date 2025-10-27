Сыгравший вничью с "Кайратом" "Пафос" потерпел обидное поражение

Фото: Instagram/pafosfc

"Пафос", после "ничьи" с "Кайратом" в Лиге чемпионов, уступил победу на выезде "Омонии" в восьмом туре чемпионата Кипра, сообщает Zakon.kz.

