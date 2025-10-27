#АЭС в Казахстане
Спорт

Сыгравший вничью с "Кайратом" "Пафос" потерпел обидное поражение

Футбол, спортсмены, поле, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 04:30 Фото: Instagram/pafosfc
"Пафос", после "ничьи" с "Кайратом" в Лиге чемпионов, уступил победу на выезде "Омонии" в восьмом туре чемпионата Кипра, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Никосии.

В составе победителей дубль оформил Вилли Семедо. У гостей автором единственного гола стал Влад Драгомир.

Благодаря этой победе "Омония" сместила "Пафос" с первой строчки чемпионата Кипра.

Ранее Рафаэль Уразбахтин оценил второе подряд чемпионство "Кайрата" в КПЛ.

Аксинья Титова
