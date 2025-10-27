Сыгравший вничью с "Кайратом" "Пафос" потерпел обидное поражение
"Пафос", после "ничьи" с "Кайратом" в Лиге чемпионов, уступил победу на выезде "Омонии" в восьмом туре чемпионата Кипра, сообщает Zakon.kz.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Никосии.
В составе победителей дубль оформил Вилли Семедо. У гостей автором единственного гола стал Влад Драгомир.
Благодаря этой победе "Омония" сместила "Пафос" с первой строчки чемпионата Кипра.
Ранее Рафаэль Уразбахтин оценил второе подряд чемпионство "Кайрата" в КПЛ.
