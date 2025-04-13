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Спорт

Команда казахстанского футболиста победила в матче чемпионата Беларуси

Матч, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 04:20 Фото: Instagram/vasilyev.11
ФК "Динамо Брест", за который играет казахстанец Владислав Васильев, победил на своем поле "Сморгонь" в 4-м туре чемпионата Беларуси по футболу, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, минувший в Бресте матч прошел со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Артём Быков (43-я минута) и Иван Зенков (74-я минута).

Казахстанский полузащитник "Динамо" Владислав Васильев вышел в стартовом составе и был на поле 90 минут.

После четырех туров "Динамо Брест" с пятью очками занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

Ранее стало известно, что Мбаппе получил красную карточку в победном матче "Реала" против "Леганеса".

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Аксинья Титова
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