Команда казахстанского футболиста победила в матче чемпионата Беларуси
Фото: Instagram/vasilyev.11
ФК "Динамо Брест", за который играет казахстанец Владислав Васильев, победил на своем поле "Сморгонь" в 4-м туре чемпионата Беларуси по футболу, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, минувший в Бресте матч прошел со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Артём Быков (43-я минута) и Иван Зенков (74-я минута).
Казахстанский полузащитник "Динамо" Владислав Васильев вышел в стартовом составе и был на поле 90 минут.
После четырех туров "Динамо Брест" с пятью очками занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.
Ранее стало известно, что Мбаппе получил красную карточку в победном матче "Реала" против "Леганеса".
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