Команда казахстанского футболиста сыграла вничью в европейском чемпионате

ФК "Ислочь", за который выступает казахстанец Мирас Кобеев, провел домашнюю встречу с минским "Динамо" в восьмом туре чемпионата Беларуси, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, прошедший в Минске матч завершился со счетом 2:2.

В составе "Ислочи" отличился Никита Кнышев, еще один гол в свои ворота забил нападающий "Динамо" Лукаш Бакич. У гостей взятием ворот отметились Вадим Пигас и Роман Бегунов.

Казахстанский полузащитник "Ислочи" Мирас Кобеев вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

После восьми туров подопечные Сергея Боровского с 14 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

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