#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
516.01
582.47
6.26
Спорт

Команда казахстанского футболиста сыграла вничью в европейском чемпионате

Матч, футбол, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 05:45 Фото: Instagram/fcisloch
ФК "Ислочь", за который выступает казахстанец Мирас Кобеев, провел домашнюю встречу с минским "Динамо" в восьмом туре чемпионата Беларуси, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, прошедший в Минске матч завершился со счетом 2:2.

В составе "Ислочи" отличился Никита Кнышев, еще один гол в свои ворота забил нападающий "Динамо" Лукаш Бакич. У гостей взятием ворот отметились Вадим Пигас и Роман Бегунов.

Казахстанский полузащитник "Ислочи" Мирас Кобеев вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

После восьми туров подопечные Сергея Боровского с 14 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

Ранее казахстанский военнослужащий выиграл бой в UFC 315 в Канаде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Сильнейший дзюдоист Казахстана получил признание в Грузии
Спорт
08:30, Сегодня
Сильнейший дзюдоист Казахстана получил признание в Грузии
Шавкат Рахмонов отреагировал на победу Маддалены, который лишил его боя за титул
Спорт
07:30, Сегодня
Шавкат Рахмонов отреагировал на победу Маддалены, который лишил его боя за титул
Выяснилось, сколько заработала Рыбакина на турнире в Риме
Спорт
02:20, 12 мая 2025
Выяснилось, сколько заработала Рыбакина на турнире в Риме
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: