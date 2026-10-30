#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+4°
$
453.71
505.8
5.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+4°
$
453.71
505.8
5.63
Спорт

Казахстанский дзюдоист победил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова на турнире в ОАЭ

Дзюдоист Талгат Орынбасар, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 05:12 Фото: пресс-служба НОК РК
Казахстанский дзюдоист Талгат Орынбасар занял третье место на турнире серии Grand Slam, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

В схватке за "бронзу" в весовой категории до 60 кг Талгат Орынбасар встретился с соотечественником Елдосом Сметовым. Об этом 29 октября 2026 года сообщили в Национальном Олимпийском Комитете.

По итогам встречи победу одержал Талгат Орынбасар, завоевав бронзовую награду. Елдос Сметов завершил турнир на пятом месте.

Турнир серии Grand Slam стал первым крупным международным стартом для лидеров сборной Казахстана после чемпионата мира по дзюдо в Баку (Азербайджан). Турнир проходит с 29 по 31 октября в Абу-Даби (ОАЭ). В нем принимают участие более 400 дзюдоистов из 61 страны. В числе участников – олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовый призер Олимпийских игр Гусман Кыргызбаев. Всего Казахстан представляют семь спортсменов.

10 октября 2026 года Казахстан официально принял флаг чемпионата мира по дзюдо 2027 года, который пройдет в Астане. Торжественная церемония передачи состоялась в Баку в рамках завершившегося мирового первенства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Казахстанские дзюдоисты находятся в числе фаворитов на турнире в ОАЭ
02:20, 10 октября 2024
Казахстанские дзюдоисты находятся в числе фаворитов на турнире в ОАЭ
Дзюдоист Елдос Сметов
08:53, 10 октября 2026
Елдос Сметов выступит на турнире в Абу-Даби: стал известен список участников
спорт
20:27, 04 мая 2024
Два казахстанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Душанбе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новак Джокович проиграл Ян-Леннарду Штруффу
05:10, Сегодня
Новак Джокович проиграл во втором круге "пятисотника" в Базеле
Матч &quot;Шанхайские Драконы&quot; — &quot;Барыс&quot;
04:57, 30 октября 2026
Прямая трансляция матча КХЛ "Шанхайские Драконы" — "Барыс"
Вячеслав Колесников отметился заброшенной шайбой
04:07, 30 октября 2026
Гол Вячеслава Колесникова не спас "Торунь" от поражения в матче чемпионата Польши
Матч &quot;Семей&quot; - &quot;Барселона&quot; в Лиге чемпионов
03:52, 30 октября 2026
Видеообзор матча "Семей" – "Барселона" в Лиге чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: