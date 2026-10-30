Казахстанский дзюдоист победил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова на турнире в ОАЭ

Казахстанский дзюдоист Талгат Орынбасар занял третье место на турнире серии Grand Slam, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

В схватке за "бронзу" в весовой категории до 60 кг Талгат Орынбасар встретился с соотечественником Елдосом Сметовым. Об этом 29 октября 2026 года сообщили в Национальном Олимпийском Комитете.

По итогам встречи победу одержал Талгат Орынбасар, завоевав бронзовую награду. Елдос Сметов завершил турнир на пятом месте.

Турнир серии Grand Slam стал первым крупным международным стартом для лидеров сборной Казахстана после чемпионата мира по дзюдо в Баку (Азербайджан). Турнир проходит с 29 по 31 октября в Абу-Даби (ОАЭ). В нем принимают участие более 400 дзюдоистов из 61 страны. В числе участников – олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовый призер Олимпийских игр Гусман Кыргызбаев. Всего Казахстан представляют семь спортсменов.

10 октября 2026 года Казахстан официально принял флаг чемпионата мира по дзюдо 2027 года, который пройдет в Астане. Торжественная церемония передачи состоялась в Баку в рамках завершившегося мирового первенства.