Анчелотти намерен вернуть Неймара и Каземиро в состав сборной Бразилии

12 мая бразильская конфедерация футбола (CBF) официально объявила о назначении итальянца Карло Анчелотти на должность главного тренера своей сборной, сообщает Zakon.kz.

Как передает Globo Esporte, нынешний наставник мадридского "Реала" уже побеседовал по телефону с экс-капитаном Неймаром.

Анчелотти дал понять форварду "Сантоса", что он будет ценным игроком для "пентакампионов" на ЧМ-2026 в США.

Фото: Instagram/neymarjr

Также новый рулевой бразильской дружины переговорил с Каземиро, которого хорошо знает по работе с "Реалом" и снова хочет видеть полузащитника "МЮ" как одного из лидеров сборной.

Неймар и Каземиро не надевали майку своей национальной сборной с октября 2023 года.

Фото: Instagram/Casemiro

Помимо вышеназванных игроков, Анчелотти интересовался вингером "Бетиса" – Антони, защитником "Монако" – Кайо Энрике и Алессандро из "Лилля".

26 мая состоится официальная презентация 65-летнего специалиста в качестве главного тренера сборной Бразилии. И в тот же день Анчелотти должен объявить состав на матчи отборочного раунда ЧМ-2026 против Эквадора и Парагвая, которые запланированы на 6 и 11 июня соответственно.