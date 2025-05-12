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Спорт

Итальянец Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии по футболу

Карло Анчелотти переходит из &quot;Реала&quot; в сборную Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 04:04 Фото: Facebook/ancelottiofficial
12 мая бразильская конфедерация футбола объявила о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной, сообщает Zakon.kz.

Соглашение с итальянским специалистом рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года, передает пресс-служба сборной Бразилии по футболу. Он приступит к своим обязанностям 26 мая, после завершения работы в мадридском "Реале". Таким образом, сборную Бразилии впервые в истории возглавит иностранный тренер.

65-летний Анчелотти – один из самых титулованных тренеров в истории. На его счету пять побед в Лиге чемпионов во главе "Милана" и "Реала". Это лучший результат среди тренеров.

Условия контракта предусматривают рекордную зарплату для тренера сборной Бразилии – около девяти млн евро в год с возможным увеличением до 11 млн евро при выходе в полуфинал чемпионата мира 2026 года.

11 мая Мбаппе побил исторический рекорд по голам в дебютном сезоне за "Реал".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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