Новый наставник казахстанской сборной восхищен работой Карло Анчелотти

Недавно назначенный на пост главного тренера казахстанской футбольной сборной Станислав Черчесов подчеркнул отменную работу своего коллеги по мадридскому "Реалу", итальянца Карло Анчелотти, сообщает Zakon.kz.

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Главный тренер "Галактикос" в минувшем сезоне признан 5-кратным победителем Лиги чемпионов, плюс к этому он также достиг успеха с "мадридцами" в Ла Лиге и Суперкубке Испании.

"Есть теоретики, а есть практики. У чемпионов‑тренеров ты учишься. Йоахим Лев – чемпион, мой тренер. Олег Романцев – чемпион. И так далее. Константин Бесков – чемпион. Тогда ты понимаешь, как это делается. Анчелотти еще как игрок дважды выиграл Лигу чемпионов. Думаете, это случайно? Игрок, который выиграл, знает эту дорогу, понимает это. И показывает своим футболистам. Посмотрите на его лицо. Мне кажется, он даже голос повысить не может". Станислав Черчесов

Что касаемо Черчесова, он за свою тренерскую карьеру пять раз достигал успеха. Приводил московский "Спартак" к серебряным медалям РПЛ, с "Легией" становился чемпионом и обладателем Кубка Польши, во главе "Ференцвароша" дважда брал "золото" венгерского чемпионата и Кубок этой страны.

3 июня Станислав Черчесов был назначен на должность главного тренера сборной Казахстана. Спустя время российский специалист дал комментарий по поводу новой должности.