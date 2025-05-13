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Спорт

Праздник для фанатов ФК "Гамбург" закончился больничной койкой

Футбол ЧП Арена, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 17:46 Фото: Instagram/HSV
44 болельщика немецкого футбольного клуба "Гамбург" пострадали во время празднования возвращения своих любимцев в Бундеслигу. Один из фанатов даже получил тяжелые травмы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ESPN, ЧП произошло в ночь на 11 мая после матча между командами "Гамбург" и "Ульм" в рамках 33-го тура немецкого чемпионата во втором дивизионе.

"Горожане" в ранге хозяев поля разгромили футболистов "Ульма" со счетом 6:1 и спустя семь лет получили право вернуться в высший дивизион Германии.

Все хорошо закончилось бы, но после окончания матча несколько тысяч местных болельщиков выбежали на поле, чтобы отпраздновать данное событие.

Скопление людей было настолько бурным, что 44 фанатам потребовалась медицинская помощь. 25 человек были госпитализированы, один из них находится на грани жизни и смерти.

Пока болельщики "Гамбурга" праздновали выход своей команды в высшую лигу, там чемпионом досрочно стала мюнхенская "Бавария", которая в 34-й раз завоевала "золото" Бундеслиги.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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