Фанаты "Кайрата" получили подарки в Копенгагене
Фото: Telegram/FC Kairat Almaty
В столице Дании 10 болельщиков "Кайрата" получили памятные подарки от футбольного клуба "Копенгаген", сообщает Zakon.kz.
Казахстанцы проделали огромный путь в 5 тыс. км, чтобы вживую поболеть за любимый клуб в матче Лиги чемпионов 26 ноября. За такую преданность и самоотверженность датчане приготовили каждому из них подарок и пригласили фанатов на поле для персонального вручения.
Фото: Telegram/FC Kairat Almaty
Видео с радостными фанатами клуб "Копенгаген" опубликовал на своей странице в Instagram, пригласив в соавторы аккаунт Лиги чемпионов УЕФА и алматинский клуб.
"Очень приятный жест со стороны датского клуба", – оценили болельщики.
