#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Спорт

Фанаты "Кайрата" получили подарки в Копенгагене

Копенгаген - Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 07:15 Фото: Telegram/FC Kairat Almaty
В столице Дании 10 болельщиков "Кайрата" получили памятные подарки от футбольного клуба "Копенгаген", сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы проделали огромный путь в 5 тыс. км, чтобы вживую поболеть за любимый клуб в матче Лиги чемпионов 26 ноября. За такую преданность и самоотверженность датчане приготовили каждому из них подарок и пригласили фанатов на поле для персонального вручения.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

Видео с радостными фанатами клуб "Копенгаген" опубликовал на своей странице в Instagram, пригласив в соавторы аккаунт Лиги чемпионов УЕФА и алматинский клуб.

"Очень приятный жест со стороны датского клуба", – оценили болельщики.

28 ноября казахстанцы стартовали на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Игрок "Кайрата" Буранчиев обратился к фанатам
10:58, 17 мая 2023
Игрок "Кайрата" Буранчиев обратился к фанатам
Анарбеков и Мартынович признаны героями матча "Кайрат" – "Пафос"
13:02, 22 октября 2025
Анарбеков и Мартынович признаны героями матча "Кайрат" – "Пафос"
Баян Алагузова похвасталась подарком своего мужа для футболистов "Кайрата"
07:07, 12 октября 2025
Баян Алагузова похвасталась подарком своего мужа для футболистов "Кайрата"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: