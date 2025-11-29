Фанаты "Кайрата" получили подарки в Копенгагене

В столице Дании 10 болельщиков "Кайрата" получили памятные подарки от футбольного клуба "Копенгаген", сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы проделали огромный путь в 5 тыс. км, чтобы вживую поболеть за любимый клуб в матче Лиги чемпионов 26 ноября. За такую преданность и самоотверженность датчане приготовили каждому из них подарок и пригласили фанатов на поле для персонального вручения.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

Видео с радостными фанатами клуб "Копенгаген" опубликовал на своей странице в Instagram, пригласив в соавторы аккаунт Лиги чемпионов УЕФА и алматинский клуб.

"Очень приятный жест со стороны датского клуба", – оценили болельщики.

