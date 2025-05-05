Мюнхенская "Бавария" в 34-й раз завоевала "золото" Бундеслиги

4 мая 2025 года знаменитая мюнхенская "Бавария" выиграла чемпионат Германии по футболу. Подопечные Венсана Компани в 34-й раз вписали себя в историю немецкого футбола, сообщает Zakon.kz.

Этот успех пришел к мюнхенским футболистам в 32-м туре Бундеслиги, когда они в гостях сыграли вничью с "РБ Лейпциг" – 3:3.

Тем самым "Бавария" досрочно удостоилась чемпионского звания Бундеслиги. Главный преследователь в турнирной таблице "Байер" не сможет догнать команду Компани, разница между ними – восемь очков за два тура до окончания сезона.

В свою очередь "Байер" на выезде разошелся миром с "Фрайбургом" – 2:2. Здесь стоит отметить, что "красные" выиграли Бундеслигу в 12-й раз за последние 13 лет. Осечка произошла только в прошлом сезоне, когда "золото" забрали "аптекари".

Vincent Kompany: "We now have time to enjoy winning the Bundesliga – what an incredible feeling! Congratulations to the players for their outstanding performance throughout the season: You did it together. You won as a team



A big thank you also to everyone who works behind the… pic.twitter.com/Yl4GhmQSTy — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 4, 2025

А для наставника "Баварии" Компани это первый трофей на высшем уровне, ранее он побеждал в первой лиге английского чемпионата с "Бернли".

"Невероятное чувство, поздравляю футболистов с их выдающейся игрой на протяжении всего сезона, сделали это вместе. Должны продолжать работать, сезон еще не окончен, и у нас впереди еще много интересного. Огромное спасибо всем болельщикам "Баварии" по всему миру за вашу поддержку. Вы были великолепны". Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

Это чемпионство будет вписано золотыми буквами в биографию главного снайпера "баварцев" – 31-летнего Гарри Кейна, который выиграл первый трофей в карьере.

Нападающий ранее никогда не брал трофеи не только на клубном уровне, но и в составе сборной Англии.

На днях Кейн был номинирован на получение ежегодной премии "Золотой мяч".