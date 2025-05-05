#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
516.16
584.86
6.25
Спорт

Мюнхенская "Бавария" в 34-й раз завоевала "золото" Бундеслиги

Футбол Чемпион Бундеслиги, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 13:04 Фото: Instagram/fcbayern
4 мая 2025 года знаменитая мюнхенская "Бавария" выиграла чемпионат Германии по футболу. Подопечные Венсана Компани в 34-й раз вписали себя в историю немецкого футбола, сообщает Zakon.kz.

Этот успех пришел к мюнхенским футболистам в 32-м туре Бундеслиги, когда они в гостях сыграли вничью с "РБ Лейпциг" – 3:3.

Тем самым "Бавария" досрочно удостоилась чемпионского звания Бундеслиги. Главный преследователь в турнирной таблице "Байер" не сможет догнать команду Компани, разница между ними – восемь очков за два тура до окончания сезона.

В свою очередь "Байер" на выезде разошелся миром с "Фрайбургом" – 2:2. Здесь стоит отметить, что "красные" выиграли Бундеслигу в 12-й раз за последние 13 лет. Осечка произошла только в прошлом сезоне, когда "золото" забрали "аптекари".

А для наставника "Баварии" Компани это первый трофей на высшем уровне, ранее он побеждал в первой лиге английского чемпионата с "Бернли".

"Невероятное чувство, поздравляю футболистов с их выдающейся игрой на протяжении всего сезона, сделали это вместе. Должны продолжать работать, сезон еще не окончен, и у нас впереди еще много интересного. Огромное спасибо всем болельщикам "Баварии" по всему миру за вашу поддержку. Вы были великолепны". Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

Это чемпионство будет вписано золотыми буквами в биографию главного снайпера "баварцев" – 31-летнего Гарри Кейна, который выиграл первый трофей в карьере.

Нападающий ранее никогда не брал трофеи не только на клубном уровне, но и в составе сборной Англии.

На днях Кейн был номинирован на получение ежегодной премии "Золотой мяч".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Стэнли-2025
Спорт
13:49, Сегодня
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Стэнли-2025
Мбаппе оформил дубль и приблизился к историческому рекорду "Реала"
Спорт
11:37, Сегодня
Мбаппе оформил дубль и приблизился к историческому рекорду "Реала"
"Астана" спаслась на последних секундах матча с "Кайсаром" в КПЛ-2025
Спорт
10:36, Сегодня
"Астана" спаслась на последних секундах матча с "Кайсаром" в КПЛ-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: