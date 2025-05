Мюнхенская "Бавария" в 34-й раз завоевала "золото" Бундеслиги

Этот успех пришел к мюнхенским футболистам в 32-м туре Бундеслиги, когда они в гостях сыграли вничью с "РБ Лейпциг" – 3:3.

Тем самым "Бавария" досрочно удостоилась чемпионского звания Бундеслиги. Главный преследователь в турнирной таблице "Байер" не сможет догнать команду Компани, разница между ними – восемь очков за два тура до окончания сезона.

В свою очередь "Байер" на выезде разошелся миром с "Фрайбургом" – 2:2. Здесь стоит отметить, что "красные" выиграли Бундеслигу в 12-й раз за последние 13 лет. Осечка произошла только в прошлом сезоне, когда "золото" забрали "аптекари".

Vincent Kompany: "We now have time to enjoy winning the Bundesliga – what an incredible feeling! Congratulations to the players for their outstanding performance throughout the season: You did it together. You won as a team



