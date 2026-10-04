Казахстанец вышел в полуфинал чемпионата мира по дзюдо в Баку
Фото: olympic.kz
В Баку (Азербайджан) стартовал чемпионат мира по дзюдо. На ЧМ дзюдоист представляет страну в весовой категории до 60 кг, сообщает Zakon.kz.
В четвертьфинале наш соотечественник встретился с французским дзюдоистом Роменом Валадье-Пикаром и одержал победу.
В полуфинале соперником Шерзода станет японец Рюдзю Нагаяма.
Ранее сообщалось, что Азиатские игры завершились в Японии.
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