Казахстанец вышел в полуфинал чемпионата мира по дзюдо в Баку

Фото: olympic.kz

В Баку (Азербайджан) стартовал чемпионат мира по дзюдо. На ЧМ дзюдоист представляет страну в весовой категории до 60 кг, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале наш соотечественник встретился с французским дзюдоистом Роменом Валадье-Пикаром и одержал победу. В полуфинале соперником Шерзода станет японец Рюдзю Нагаяма. Ранее сообщалось, что Азиатские игры завершились в Японии.

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