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Спорт

Министр спорта Казахстана посетил тренировку фигуриста Михаила Шайдорова

Фигурное катание Встреча Арена, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 16:41 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
13 мая министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов ознакомился с тренировочным процессом лидера национальной сборной по фигурному катанию Михаила Шайдорова, сообщает Zakon.kz.

Главный спортивный чиновник страны посетил столичный ледовый дворец "Алау", где провел некоторое время с серебряным призером последнего чемпионата мира – Михаилом Шайдоровым.

Алматинец начал подготовку к зимним Олимпийским играм-2026 в Италии, включая и другие международные старты.

Министр узнал о спортивной форме Михаила и о его психологическом состоянии. Также он побеседовал с тренерским штабом и обсудил ход подготовки к предстоящим важным соревнованиям.

Ранее министерство утвердило план подготовки национальной сборной к Олимпиаде-2026. В рамках этого плана были определены спортсмены, претендующие на медали. Каждому из них, включая Михаила Шайдорова, были поставлены конкретные задачи и распределены обязанности между ответственными структурами.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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