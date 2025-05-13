Министр спорта Казахстана посетил тренировку фигуриста Михаила Шайдорова
Главный спортивный чиновник страны посетил столичный ледовый дворец "Алау", где провел некоторое время с серебряным призером последнего чемпионата мира – Михаилом Шайдоровым.
Алматинец начал подготовку к зимним Олимпийским играм-2026 в Италии, включая и другие международные старты.
Министр узнал о спортивной форме Михаила и о его психологическом состоянии. Также он побеседовал с тренерским штабом и обсудил ход подготовки к предстоящим важным соревнованиям.
Ранее министерство утвердило план подготовки национальной сборной к Олимпиаде-2026. В рамках этого плана были определены спортсмены, претендующие на медали. Каждому из них, включая Михаила Шайдорова, были поставлены конкретные задачи и распределены обязанности между ответственными структурами.