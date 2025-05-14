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Спорт

Казахстан завоевал четыре "золота" чемпионата Азии по гребле на каноэ

Лодки, соревнования, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 06:39 Фото: НОК РК
В Наньчане (Китай) завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборная Казахстана завершила континентальное первенство с 12 наградами, из которых четыре являются золотыми, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, страну на важном старте представили 26 спортсменов. В состав вошли как опытные гребцы, так и молодые. В итоге казахстанская команда завоевала четыре "золота", четыре "серебра" и четыре "бронзы".

Фото: НОК РК

Первыми в Китае стали Ольга Шмелёва и Ирина Подойникова (байдарка-двойка, 500 метров), Ольга Шмелёва и Артём Терещенко (байдарка-двойка (микс), 500 метров), Сергей Емельянов и Руфина Искакова (каноэ-двойка (микс), 500 метров), женская команда Казахстана (байдарка-четверка, 500 метров).

На вторую ступень пьедестала ЧА поднялись Бекарыс Раматулла (байдарка-одиночка, 500 метров), Виктор Степанов (каноэ-одиночка, 200 метров), Стелла Суханова (байдарка-одиночка, 1000 метров), Сергей Емельянов и Полат Торебеков (каноэ-двойка, 500 метров).

Фото: НОК РК

Бронзовые медали завоевали Ольга Шмелёва (байдарка-одиночка, 200 метров), Мария Бровкова (каноэ-одиночка, 500 метров), команда Казахстана (байдарка-четверка (микс), 500 метров), команда Казахстана (каноэ-четверка (микс), 500 метров).

В командном зачете Казахстан финишировал на втором месте, пропустив вперед Китай. Иран расположился на третей строчке.

Ранее мы сообщали о казахстанке, которая первой выиграла медаль на чемпионате Азии по гребле на каноэ.

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Аксинья Титова
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