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Спорт

Четыре медали и два чемпиона: успех Казахстана на чемпионате Азии

Казахстанские гребцы дважды поднялись на высшую ступень пьедестала в Киото, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 18:09 Фото: olympic.kz
Японский город Киото принял чемпионат Азии по марафонской гребле. Сборная Казахстана завершила континентальное первенство с четырьмя медалями. 7 августа Кирилл Тубаев завоевал золотую медаль на соревнованиях по гребле на байдарках на дистанции 10 км, сообщает Zakon.kz.

Полат Торебеков стал победителем в гребле на каноэ на дистанции 10 км.

Таким образом, в активе сборной Казахстана четыре медали. До этого Тубаев стал лучшим в соревнованиях на байдарках на дистанции 3400 м, а Полат Торебеков первым финишировал в заезде на каноэ на дистанции 3400 м.

Ранее сообщалось, что казахстанские гребцы выиграли 13 медалей на чемпионате Азии в Туркестане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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