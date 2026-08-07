Четыре медали и два чемпиона: успех Казахстана на чемпионате Азии
Фото: olympic.kz
Японский город Киото принял чемпионат Азии по марафонской гребле. Сборная Казахстана завершила континентальное первенство с четырьмя медалями. 7 августа Кирилл Тубаев завоевал золотую медаль на соревнованиях по гребле на байдарках на дистанции 10 км, сообщает Zakon.kz.
Полат Торебеков стал победителем в гребле на каноэ на дистанции 10 км.
Таким образом, в активе сборной Казахстана четыре медали. До этого Тубаев стал лучшим в соревнованиях на байдарках на дистанции 3400 м, а Полат Торебеков первым финишировал в заезде на каноэ на дистанции 3400 м.
Ранее сообщалось, что казахстанские гребцы выиграли 13 медалей на чемпионате Азии в Туркестане.
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