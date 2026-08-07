Четыре медали и два чемпиона: успех Казахстана на чемпионате Азии

Японский город Киото принял чемпионат Азии по марафонской гребле. Сборная Казахстана завершила континентальное первенство с четырьмя медалями. 7 августа Кирилл Тубаев завоевал золотую медаль на соревнованиях по гребле на байдарках на дистанции 10 км, сообщает Zakon.kz.

Полат Торебеков стал победителем в гребле на каноэ на дистанции 10 км.

Таким образом, в активе сборной Казахстана четыре медали. До этого Тубаев стал лучшим в соревнованиях на байдарках на дистанции 3400 м, а Полат Торебеков первым финишировал в заезде на каноэ на дистанции 3400 м.

Ранее сообщалось, что казахстанские гребцы выиграли 13 медалей на чемпионате Азии в Туркестане.