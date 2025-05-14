Маддалена бросил вызов непобежденному Шавкату Рахмонову

Новый чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена заявил, что одолеет непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова, сообщает Zakon.kz.

Он уверен, что сможет нанести Шавкату первое поражение в карьере.

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"Я всегда уважал Шавката. Знаю, что смогу победить его, мы устроим хороший бой. Как мне кажется, другие парни в рейтинге должны подраться за звание претендента, те же Гэрри и Брэди", – высказался Делла Маддалена в интервью YouTube-каналу The Ariel Helwani Show.

На турнире UFC 315 в Монреале (Канада) Джек Делла Маддалена победил Белала Мухаммада единогласным решением судей и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

Ранее Шавкат Рахмонов отреагировал на победу Маддалены, который лишил его боя за титул.