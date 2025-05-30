Маддалена рассказал, что ждет от боя с Махачевым

Чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена подтвердил, что его следующий бой будет против россиянина Ислама Махачева, сообщает Zakon.kz.

Он также ответил на вопрос BackChat, где хотел бы провести с ним поединок.

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"Это будет Махачев, я почти уверен, и это хорошо. Я собираюсь отомстить за Волка (Александра Волкановски). Я не знаю, где состоится бой на данный момент, но это будет в этом году. Я думаю, что это будет турнир UFC Fight Night здесь в Перте. Если все случится так, то это настоящая мечта. Думаю, из этого выйдет отличная история. Махачев сражался здесь с Волком в невероятном бою, а наш с ним будет дополнением", – рассказал Маддалена в подкасте.

Махачев дрался с Волкановски в Перте на UFC 284 в 2023 году, где победил единогласным решением судей и отстоял чемпионский пояс.

Ранее Маддалена бросил вызов непобежденному Шавкату Рахмонову.